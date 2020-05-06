Москва, , 13:05 — REGNUM Красную площадь в центре Москвы со временем могут превратить в парк. Об этом 6 мая заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на онлайн-конференции, посвящённой изменению городов после режима самоизоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он признал, что в центре Москвы не хватает парков и скверов. Однако тут же уточнил, что связано это с тем, что их просто негде разместить.

«Красную площадь же не засадишь деревьями. Хотя, я считаю, что это был бы классный проект и возможно наши потомки сделают, когда-нибудь на месте Красной площади парк», — сказал Кузнецов.

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