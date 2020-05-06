Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Большинство жителей Ростовской области, у которых подтверждён коронавирус, переносят инфекцию бессимптомно. По мнению главного санитарного врача региона Евгения Ковалёва, это и есть самые опасные источники заражения, передаёт ИА REGNUM 6 мая.

Глава регионального управления Роспотребнадзора обратил внимание на опасные источники заражения SARS-CoV-2 в связи с низкой выявляемостью инфекции в ряде муниципальных образований. При том, что 60% людей переносят инфекцию бессимптомно, необходимо продолжать обследование людей.

Напомним, что в Ростовской области, по данным на утро 6 мая, выявлено 1 тыс. 434 случая заражения коронавирусом. Среди них — более 100 медицинских работников. Общее число выздоровевших на Дону достигло 168 человек.

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