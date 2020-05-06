Москва, , 12:33 — REGNUM Переболеть COVID-19 очень неприятно. Сам факт быть заболевшим и находиться в режиме самоизоляции вызывает негативные эмоции, поделился своими ощущениями с корреспондентом ИА REGNUM студент Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (НГУ) Михаил Маслов, переболевший COVID-19.

«Заболел я, контактируя с заразившимся коронавирусом. Симптомы были такие же, как и говорят врачи, кашель, затрудненное дыхание. Но в целом болезнь прошла в легкой форме. За это большое спасибо врачам.

Сейчас очень многие люди недовольны режимом самоизоляции, но его, разумеется, нужно строго соблюдать. Лучше находиться дома, чем в случае заражения лежать в больнице.

COVID-19 — это серьезно. До того как я заболел, многие знакомые не верили в опасность заболевания, но затем пришло осознание, что это реальность, исходит серьёзная опасность для человека.

Сейчас чувствую себя вполне нормально. Предпринимаю меры безопасности, ношу маску и перчатки. При этом учебу не бросил, заканчиваю НГУ, пишу дипломную работу и прохожу практику дистанционно.

Всем российским гражданам хочу порекомендовать не игнорировать меры безопасности и пожелать здоровья и удачи, чтобы не заразиться коронавирусом», — рассказал Михаил Маслов.

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