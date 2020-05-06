Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Сотрудники петербургского садово-паркового предприятия «Калининское» с помощью болгарки снесли металлическую конструкцию в Пискаревском парке, которую несанкционированно установили в качестве «памятника самоизоляции».

У входа в Пискаревский парк с Амурской улицы неизвестными 5 мая была установлена конструкция в виде куба, в котором заточён человек, а напротив него — кот. Судя по всему, авторов вдохновила песня «Человек и кошка» петербургской группы «Ноль».

Как сообщили 6 мая в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, прибывшая на место бригада садовников болгаркой срезала трубу у основания и демонтировала всю конструкцию.

При этом в правоохранительные органы сообщили о появлении в парке незаконно установленного объекта, однако ущерба парку не нанесено, и потому заявление в полицию не подавалось.

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