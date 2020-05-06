Стокгольм, , 14:20 — REGNUM 6 из 10 женщин заявили о своем доверии премьер-министру Швецию Стефану Лёвену. В то же время, согласно исследованию, проведенному Expressen и Sifo, соответствующая доля среди мужчин составляет всего лишь 38%. Об этом 6 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

«Между мужчинами и женщинами есть очень значительная разница», — прокомментировал результаты опроса Тойво Сьёрен, специалист из Sifo.

В общей сложности без учета гендерных различий половина респондентов (ровно 50%) заявили, что они доверяют Лёвену. Это является очень резким приростом по сравнению с показателями, предшествующими началу пандемии коронавируса. Тогда, в начале марта, свое доверие премьер-министру Лёвену выразили всего 26%.

Социологический опрос на территории страны был проведен в период с 30 апреля по 4 мая. В ходе него было опрошено 1 270 избирателей, возраст которых колебался в пределах 18−79 лет.

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