Пермь, , 12:28 — REGNUM В Перми оперативно устранили коммунальную аварию 3 мая и восстановили горячее водоснабжение, прокомментировала краевая Инспекция госжилнадзора ситуацию, связанную с затоплением кипятком квартиры ветерана Великой Отечественной войны. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в организации, вопрос о возмещении убытков необходимо решать в судебном порядке.

По информации исполнительного директора ООО ЖСК, прорыв трубопровода горячего водоснабжения произошел 2 мая около 13:00 по местному времени (11:00 мск). После поступления сведений об аварии в диспетчерской службу силами подрядной организации ООО «Жилищно-сервисная компания» проведены работы по устранению аварийной ситуации. В 16:40 горячее водоснабжение полностью восстановлено.

В госжилнадзоре Прикамья отметили, что по заявлениям граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Нейвинской, относительно проведения общих собраний, перевыборов председателя правления ТСЖ, возмещения ущерба даны подробные разъяснения со ссылками на нормы законодательства в письме ИГЖН от 18 марта 2020 года.

«Переизбрание правления ТСЖ, а также его председателя, всецело и напрямую зависит от волеизъявления членов ТСЖ, никто не вправе принять за членов ТСЖ такое решение, освободить от должности, назначить другого председателя правления ТСЖ. Инициатором проведения общих собраний собственников может быть любой собственник, общих собраний членов — любой член ТСЖ. Также собственники, обладающие не менее 10% голосов, вправе обратиться в правление ТСЖ с заявлением о проведении общего собрания. Вопрос о возмещении убытков решается в судебном порядке», — сказали в инспекции.

Ранее ИА «Красная Весна» опубликовало информацию о том, что в Перми квартиру ветерана Великой Отечественной войны, 90-летней труженицы тыла Фанили Халитовой заливает кипятком. Как утверждает дочь ветерана, жилье затапливалось уже трижды. Проблемы возникли с трубами горячего водоснабжения, которые меняли десять лет назад. Оказалось, что они сделаны из некачественного пластика. Также женщина пожаловалась, на отказ председателя ТСЖ возмещать ущерб и неисполнение им должным образом своих обязанностей на посту руководителя ТСЖ.

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