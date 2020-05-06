Цхинвал, , 12:22 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Южной Осетии. Об этом 6 мая сообщила во время заседания штаба по защите населения от коронавируса главный санитарный врач республики Марина Кочиева.

«Мужчина изолирован в инфекционной больнице в отдельный бокс», — сказала медик.

Она отметила, что это мужчина, который недавно прибыл в Южную Осетию из России. Его, по действующим в республике правилам, сразу поместили на карантин, где впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция.

Кочиева добавила, что будут изолированы все лица, с которым заразившийся ранее контактировал.