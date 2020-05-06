Рига, , 12:20 — REGNUM Комиссия Сейма (парламента) Латвии по образованию и культуре поддержала продление учебного года для школьников 12-х классов до 7 июня. Об этом пишет 6 мая портал Diena.lv.

По данным журналистов, решение о продление учебного года принято в связи с объявленным в стране из-за пандемии коронавируса режимом ЧС. Также поддержано предложение минобраза Латвии об отмене экзаменов в 9-х классах, кроме государственного экзамена по латышскому языку в школах национальных меньшинств (по сути речь идёт о школах с русских языком обучения). Централизованные экзамены в 12-х классах в стране пройдут со 2 июня по 30 июля.

Таким образом, парламент Латвии в ближайшее время рассмотрит данный вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.