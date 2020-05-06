Красногорск, , 12:20 — REGNUM Почти 750 человек обратились в медицинские учреждения Московской области с жалобами на укусы клещей с начала сезона, сообщает 6 мая пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в этом году в связи с малоснежной зимой нападения клещей на людей стали регистрироваться с первых чисел марта, а не со второй декады апреля, когда начинается, по статистке, начинается сезон.

«По состоянию на 1 мая 2020 года на территории Московской области зарегистрировано 749 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 265 — среди детей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.