Пенза, , 12:19 — REGNUM В Пензенской области заражены новой коронавирусной инфекцией на 6 мая 601 человек, за последние сутки эта цифра увеличилась на 32 случая, информирует руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.

Среди инфицированных — трое детей в возрасте одного, трех и семи лет. Возраст остальных пациентов — от 22 до 79 лет. Новые случаи заражения зафиксированы в Пензе — 13, в Лунинском — семь человек, в Пензенском и Бессоновском районах — по три, в Башмаковском, Городищенском, Колышлейском, Спасском, Пачелмском районах и Заречном — по одному человеку.

Под медицинским наблюдением находятся 3181 человек, снято с учета 7746 граждан.

В Пензенской вирусологической лаборатории проведено 21,3 тыс. исследований, всего обследовано 20,4 тыс. человек. Более 19 тыс. исследований провели в лабораториях лечебной сети, обследовали 17,7 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Пензенской области число новых инфицированных SARS-CoV-2 составило 30 человек. Всего с момента наблюдения выявлено 569 случаев заражения коронавирусом.

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