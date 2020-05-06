Йошкар-Ола, , 12:12 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 мая выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено с момента начала наблюдения 783 случая инфицирования SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели и выписаны 458 человек в республике, 14 — за минувшие сутки. Четверо жителей региона скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики лечение получают 255 человек, 226 из них — с пневмонией, 92 — с подтверждённым заражением коронавирусом. Три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), 91 человек — в тяжелом состоянии, 137 — в состоянии средней степени тяжести, 27 — легко переносят заболевание. 130 человек нуждаются в кислородной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Марий Эл под наблюдением медицинским работников в режиме самоизоляции находится 1661 человек. Из них 11 граждан, прибывших из-за границы, остальные — контактные с заразившимися новой коронавирусной инфекцией.

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