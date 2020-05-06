Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области в настоящее время четыре муниципальных района не вовлечены в эпидемический процесс по коронавирусу, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв 6 мая, передаёт ИА REGNUM.

По его словам, случаев заражения SARS-CoV-2 пока не зарегистрировано в Неклиновском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Советском районах. Однако это не означает, что инфицированных в этих чистых зонах нет. В Советском районе, например, сделано десять тестов на коронавирус, медиков не обследовали вообще. При этом в Неклиновском районе проводят обследования хорошо.

«Здесь не налажено активное выявление случаев заражения, не в полном объёме проводится этиологическая расшифровка контингента повышенного риска инфицирования. Необходимо принять срочные меры по выявлению инфицированных. Не нужно бояться искать и выявлять больных [COVID-19] и носителей [вируса]», — сказал Ковалёв.

По мнению главного санврача, 60% людей переносят инфекцию бессимптомно, и «это самые опасные источники, которые необходимо выявлять».