Москва, , 11:59 — REGNUM Решение касаемо сроков сдачи ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, решение о переносе ЕГЭ на более поздний срок может быть принято позднее, а на сегодняшний день его нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о возможном переносе сроков сдачи ЕГЭ на конец июля-начало августа в связи с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕГЭ могут перенести на июль-август – СМИ