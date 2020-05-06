Москва, , 11:51 — REGNUM В России число вылечившихся от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, за минувшие сутки составило 1462 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число выздоровевших составляет 21 327. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1537 человек, 86 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России четвёртый день подряд фиксируется более 10 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

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