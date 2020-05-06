Нальчик, , 11:50 — REGNUM В минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о фактах завоза в республику коронавируса из других субъектов РФ. Так, в двух самолетах из Москвы, прибывших за последнее время в Нальчик, были выявлены девять человек с коронавиурсом, сообщили 6 мая в пресс-службе минздрава.

В управлении Роспотребнадзора им было выдано предписание на самоизоляцию, состояние здоровья граждан проверяют медики. Проводится также проверка и по тем, кто прибывает в Кабардино-Балкарию поездом. Медико-санитарная служба РЖД выборочно проверяет граждан, приезжающих на майские праздники.

«По имеющейся статистике, большинство заразившихся за последний месяц — это граждане, которые так или иначе контактировали с приезжими из Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.

В ведомстве выделили в особую группу риска тех, кто прибывает в регион на личном транспорте и на автобусах частных предпринимателей.

Напомним, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 105 человек, составив в общей сложности 925 человек.