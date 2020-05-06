Москва, , 11:49 — REGNUM Волонтеры в Рязанской области принимают активное участие в формировании базы акции «Бессмертный полк онлайн», выставляют фотографии на сайте акции и региональных сайтах. Карантин по коронавирусу не оказывает влияния на активность граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM региональный руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» (Рязанская область) Аделина Амирзянова.

«Пока еще есть время выложить фотографии на сайт акции. А 9 мая все будут наблюдать, как родственники людей, погибших во время Великой Отечественной войны будут проходить по главным телеканалам страны.

Пандемия коронавируса никак не повлияет на движение «Бессмертного полка», наоборот, это новый формат работы. Особенно «Бессмертный полк онлайн» важен для тех, кто ранее 9 мая по каким-либо причинам не мог выходить на улицу. Для них это возможность участвовать в дистанционном шествии «Бессмертного полка».

Все очень хотят участвовать в этом году в акции «Бессмертный полк онлайн», потому что отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Такой формат никого не смущает.

«Бессмертный полк» пойдет, как обычно, без всяких задержек, но по каналам федерального и регионального телевидения, пандемия коронавируса не остановит», — высказала своё мнение Аделина Амирзянова.

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