Якутск, , 12:02 — REGNUM С начала мая в Якутии контроль за соблюдением режима самоизоляции прибывшими в республику из других регионов, контактировавшими с заражёнными коронавирусом и совместно проживающими с ними гражданами, ведётся с помощью геолокации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Соответствующие изменения внёс в указ глава Якутии Айсен Николаев, было сказано на заседании оперативного штаба.

«Дважды в день находящиеся на самоизоляции, получают СМС с номера 112. Получив сообщение, жители Якутии обязаны направить ответ на номер в течение 5 минут. Это бесплатно. Таким образом, система 112 позволит определить местонахождение человека, фиксируя нарушение или соблюдение режима обязательной самоизоляции на дому», — пояснили в оперативном штабе.

Система мониторинга даёт снижение случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, считает руководство Якутии.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая с помощью геолокации в Рязани выявлены 70 нарушителей режима самоизоляции.