Москва, , 11:41 — REGNUM Доверие значительного числа граждан к абсурдным вымыслам вокруг коронавируса объясняется стрессовой ситуацией, в которой находятся люди, и тем, что авторы фейков пытаются воздействовать на эмоции, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 6 мая, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«В последние недели мы наблюдали распространение трех версий одного и того же фейка. Сначала это были сообщения в том, что некие врачи и полицейские якобы будут приходить в квартиры в защитных костюмах, чтобы делать прививки от коронавируса — но вакцина эта, мол, содержит яд, поэтому впускать их нельзя. Эта история «гуляла» сначала по регионам центральной и южной России, а потом добралась и до Дальнего Востока.

Далее появилась вторая версия: под видом сотрудников полиции и врачей к вам могут прийти воры в защитных костюмах, и пускать их не нужно. И, наконец, финальный вариант: к вам придут врачи и дадут вам маски, но врачи эти — ненастоящие, а маски пропитаны не то ядом, не то снотворным, и вашу квартиру обворуют.

Такие сообщения люди получают, как правило, через мессенджеры, иногда — через социальные сети. И при создании таких фейков используются механизмы, известные еще со временем нацистской пропаганды — они стараются создать у человека стресс, давят на эмоции. А на эмоциях человек быстрее начнет во всё это верить и передавать такую «информацию» дальше.

Что касается самих таких вымыслов, то это ведь тоже не новость: чем бредовее фантазия, чем абсурднее вымысел, тем легче с него поверят. К тому же в каждом таком сообщении есть хоть крошечный, но все же кусочек правды, что упрощает доверие. В МВД ничего подобного сказанному в фейке не «сообщали», но МВД существует. Кроме того, тема коронавируса на слуху, люди за ней следят, и они часто находятся в состоянии стресса.

Такие «сведения» распространяют либо профессиональные провокаторы, либо люди, желающие увеличить число просмотров своих страниц, либо те, кто «шутят» или не думают о последствиях. Как с этим бороться? Есть закон о противодействии фейкам, и он применяется — есть сотни административных дел и более десятка уголовных. Не менее важное направление — рост доверия к органам власти, полиции, официальным источникам информации«, — отметила Екатерина Мизулина.