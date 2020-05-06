Уфа, , 11:42 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зафиксировали 1160 фактов заражения этой инфекцией. При этом за минувшие сутки поправились 30 граждан. А всего поправилось 289 человек.

Сообщается, что от COVID-19 умерло 14 человек. Количество умерших от этой болезни пациентов не меняется с 20 апреля.

На учете у врачей стоит 857 граждан, в том числе 440 находятся в больницах, а 417 проходят лечение дома.

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