Москва, , 11:38 — REGNUM Экстренное предупреждение жителям Москвы о неблагоприятных условиях погоды — грозе с дождем и порывистом ветре, сделал столичный главк МЧС. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

«Экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям (гроза c дождем, при грозе усиление ветра с порывами 15−20 м/с)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что, согласно прогнозу специалистов Росгидромета, с 12:00 6 мая по 01:00 7 мая на территории Москвы местами ожидается гроза с дождем и усиление ветра при грозе до скорости 15−20 м/с.

Кроме этого, в МЧС порекомендовали во время грозы сохранять дистанцию и соблюдать скоростной режим, а также напомнили, что при грозе резко падает видимость, а вспышка молний может ослепить водителя и стать причиной ДТП.

Помимо этого, рекомендуется при дожде не быть рядом с водоемами, не купаться в них и не рыбачить. При порывистом ветре — избегать рекламных щитов и шатких конструкций и не прятаться под деревьями, а также не парковать под ними свои автомобили.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре объявили 6 мая «желтый» уровень опасности погоды из-за угрозы дождя, грозы и порывистого ветра.