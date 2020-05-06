Черкесск, , 11:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут проверены жалобы медицинских работников на сокращение сумм заработной платы. Прокуратура республики организовала проверку по информации об этом, опубликованной рядом СМИ.

Сообщалось, что в апреле 2020 года сотрудники Республиканской детской больницы и республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи не получили в полном объеме заработную плату. Кроме того, их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав медработников и примет меры в случае необходимости, сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии увеличены вдвое суммы надбавок за работу с больными, заразившимися коронавирусом.