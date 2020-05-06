Самара, , 11:30 — REGNUM 81 факт заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области за сутки. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, лидером по выявлению за минувшие сутки стала столица Самарской области с 27 выявленными фактами инфицирования. На втором месте — Ставропольский район (21 зарегистрированный случай). Еще 14 фактов в заражения установили в Тольятти.

Кроме этого, выявили 5 случаев в Сызрани, три — в Волжском районе, по два — в Сергиевском и Клявлинском районах. В Жигулевске, Новокуйбышевске, Шигонском, Кошкинском, Красноярском, Хворостянском, Безенчукском районах — по одному факту инфицирования.

При этом 49 зараженных граждан выявили во время проведения эпидемиологического расследования и определении лиц, общавшихся с ранее инфицированными гражданами. А 30 пациентов — при обследовании на ОРВИ и внебольничную пневмонию. Еще два инфицированных гражданина приехали из Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Таким образом, в Самарской области зафиксировано 676 фактов заражения коронавирусом. При этом 72 пациента поправились, а шесть — умерли от COVID-19.

Всего в регионе проведено 59 710 тестов на эту инфекцию. На учете у врачей состоят 671 гражданин.

Отмечается, что в настоящее время в области подготовлены 2401 койки для инфицированных коронавирусом. При этом 1315 оборудованы кислородом и 379 реанимационные.

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