Курган, , 11:22 — REGNUM В Кургане «Волонтеры Победы» разместят на домах около 20 коробок с георгиевскими лентами, чтобы каждый житель города имел символ Победы, который прикалывается у сердца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в зауральском штабе движения.

«Из-за пандемии коронавируса от традиционной раздачи лент на улицах города пришлось отказаться. «Волонтёры Победы» решили сделать доступ к бесплатным лентам максимально доступным. В коробках разместят более пяти тысяч георгиевских лент. Помимо этого, волонтёры, которые участвуют в доставке пожилым людям масок, продовольствия и лекарств, приносят на дом и символ Победы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в курганском штабе «Волонтёров Победы».

В акции #ГеоргиевскаяЛенточка участвуют 550 волонтёров по всей Курганской области. Большинство задействовано в силу режима самоизоляции граждан в режиме онлайн.

В акции виртуально может принять участие любой желающий. Для этого необходимо сделать селфи с георгиевской лентой, приколотой у сердца и рассказать на видео о подвиге предков. Затем видеоролик выложить в социальные сети с хэштегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать онлайн-эстафету пяти друзьям;

Отметим, что всего в Курганской области планируют раздать около 70 тысяч георгиевских лент. Их можно будет получить бесплатно в магазинах, аптеках, автозаправках.