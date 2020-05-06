Курган, 6 мая 2020, 11:22 — REGNUM В Кургане «Волонтеры Победы» разместят на домах около 20 коробок с георгиевскими лентами, чтобы каждый житель города имел символ Победы, который прикалывается у сердца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в зауральском штабе движения.
В акции #ГеоргиевскаяЛенточка участвуют 550 волонтёров по всей Курганской области. Большинство задействовано в силу режима самоизоляции граждан в режиме онлайн.
В акции виртуально может принять участие любой желающий. Для этого необходимо сделать селфи с георгиевской лентой, приколотой у сердца и рассказать на видео о подвиге предков. Затем видеоролик выложить в социальные сети с хэштегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать онлайн-эстафету пяти друзьям;
Отметим, что всего в Курганской области планируют раздать около 70 тысяч георгиевских лент. Их можно будет получить бесплатно в магазинах, аптеках, автозаправках.