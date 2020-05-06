Элиста, , 11:25 — REGNUM Выздоровление 15 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию, зафиксировано в Калмыкии в течение суток. Об этом сообщил 6 мая министр здравоохранения региона Юрий Кикенов в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

Он уточнил, что по состоянию на 6 мая в Калмыкии зарегистрировано 379 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 69 человек, пятеро скончались. В тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов.

За сутки 5 мая было выявлено 28 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, о приближении Калмыкии к пику по коронавирусуКикенов заявил 29 апреля.

Читайте также: Калмыкия приближается к пику по коронавирусу — глава минздрава