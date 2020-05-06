Пермь, , 11:19 — REGNUM В Пермском крае трудовые коллективы предприятий малого бизнеса получат из краевого бюджета помощь в виде единовременных выплат в размере 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

В краевой центр занятости населения с заявлениями на получение поддержки уже обратилось более 500 компаний, работающих в режиме неполной занятости. Материальную помощь ожидают получить 3,8 тыс. работников.

Одними из первых выплаты получат трудовые коллективы двух компаний — ООО КСП «Родник» и ООО МЦ «Юнит-Мед». Предприятия почти подготовили пакет документов, за исключением справки 2-НДФЛ, которая выдается по итогам месяца. Ожидается, что выплаты будут перечислены компаниям для расчета с 57 сотрудниками в первой половине мая.

Стоит отметить, программу поддержки предпринимателей инициировал врио губернатора Дмитрий Махонин. В общей сложности в Пермском крае под условия программы поддержки попадает 10 тыс. нанятых сотрудников. Чтобы поддержать финансовое положение работников, доходы которых в апреле существенно снизились, из бюджета региона выделено 152,7 млн рублей.