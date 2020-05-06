Ташкент, 6 мая 2020, 11:18 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 2217, сообщили 6 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 6 мая. Днем ранее число заразившихся пациентов составляло 2189. Таким образом, за последние сутки обнаружено 28 новых случаев. Выздоровели 1539 человек, скончались десять.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что на борьбу с коронавирусом в общей сложности направлено $723 млн, в том числе $500 млн — международных финансовых организаций.
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