Вашингтон, , 11:20 — REGNUM В социальной сети Facebook удалена целая волна аккаунтов, страниц и групп, связанных с т.н. теорией заговора QAnon; официальная причина удаления — нарушение правил по части неаутентичного поведения. Об этом сообщает Washington Examiner.

Пять страниц с названиями типа RealTrumpQAnon и RealQAnon41020 и около 133 000 аккаунтов, связанных по крайней мере с одной из этих страниц, были удалены.

QAnon — это крайне правая теория заговора, согласно которой американское правительство управляется глубинным государством, которое управляет схемами детской проституции и ест детей; сторонники этой теории полагают, что президент США Дональд Трамп работает над разрушением данной системы. Это же движение продвигало мысль, что это бизнесмен Билл Гейтс разработал коронавирус для принудительной массовой вакцинации.

Натаниэль Глейхер, глава отдела политики кибербезопасности Facebook, заявил, что удаление страниц и аккаунтов произошло из-за того, что учетные записи нарушили политику компании в отношении скоординированных неаутентичных действий.

«С моей точки зрения, у нас есть очень четкая линия поведения, — сказал Глейхер. — Всякий раз, когда исполнитель пересекает черту, мы будем принимать последовательные меры принуждения».