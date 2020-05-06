Киев, , 11:17 — REGNUM Предприниматели перекрыли дорогу на улице Грушевского, возле здания правительства Украины в Киеве. Об этом сообщило 6 мая издание UKRMEDIA.

По данным журналистов, протестующие требуют от власти разрешения возобновить свою деятельность. По их словам, люди из-за карантина не работают и не могут прокормить детей. По этой причине они обещают блокировать улицу до тех пор, пока власть их не услышит.

Вскоре у здания правительства Украины должен начаться митинг предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает».

В пресс-службе национальной полиции Украины сообщили, что в Киеве усилены меры безопасности, вместе с полицейскими на улицы выйдут сотрудники Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские предприниматели провели митинг у здания киевской госадминистрации. Мэр города Виталий Кличко пообещал помочь предпринимателям.

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