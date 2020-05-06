Москва, , 11:12 — REGNUM В условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции власти регионов России разрабатывают и принимают новые меры поддержки самых уязвимых слоёв населения, выделяют на эти цели дополнительные средства из резервных фондов. Так, в Омской области было увеличено количества получателей продуктовых наборов. Их получат свыше 116 тыс. жителей региона из числа многодетных малоимущих семьей, неработающих пенсионеров, участников государственной программы по переселению соотечественников, которые не успели оформить гражданство, а также семьей с детьми, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

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В Еврейской автономной области наборы продуктов питания в рамках проекта «ЕАО — территория действий» получат более 4 тыс. учеников школ региона. Это дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имели право на бесплатное питание в школах.

Продуктовые наборы получат и около 5 тыс. студентов колледжей в Пензенской области.

В Псковской области на социальную поддержку населения выделено 270 млн рублей. Меры поддержки включают в себя единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей малоимущим семьям, пенсионерам старше 65 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья. Также предусмотрена компенсация на питание — продуктовые наборы для детей из малоимущих семей, а с мая — для всех учащихся начальной школы.

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С апреля по июнь безработным в регионе назначена дополнительная выплата в размере 5 тыс. рублей. Такая же доплата предусмотрена социальным работникам. А педагогам компенсируют 3 тыс. рублей на затраты на услуги связи.

В Севастополе семьи получат по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. При этом место регистрации ребёнка не имеет значения. На поддержку семей с детьми до трёх лет в Бурятии направили 57 млн рублей.

В Камчатском крае дополнительные выплаты получат 4 тыс. пенсионеров. Кроме того, в регионе повышены нормативы на пособие по безработице.

В Иркутской области социальные выплаты малообеспеченным студентам продлеваются автоматически.