Тбилиси, , 11:11 — REGNUM

Президент Румынии Клаус Йоханнес выразил соболезнования президенту Грузии в связи с фактами гибели граждан Грузии от COVID-19. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Клаус Йоханнес заявил в телефонной беседе с коллегой из Грузии Саломе Зурабишвили.

Он также отметил, что пандемия коронавируса, которая охватила весь мир, тяжело отразится на экономике. Саломе Зурабишвили, со своей стороны, отметила, что в Грузии больше всего от пандемии пострадал сектор туризма, и подчеркнула необходимость сотрудничества в этом направлении для поддержки и возрождения туризма.

Президенты также обсудили планы Всемирной туристической организации и отметили, что в посткризисный период странам придется разработать новые стандарты санитарно-безопасного туризма.

Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического и транспортного сотрудничества, безопасности на Черном море и интеграции Грузии с Евросоюзом. Президент Румынии заявил, что его страна поддерживала и продолжит поддержку евроинтеграции Грузии.

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