Москва, , 11:15 — REGNUM Медицинское наблюдение осуществляется в России в отношении почти 228 тыс. человек в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном 6 мая информационном бюллетене Роспотребнадзора.

«По состоянию на 05.05.2020 под контролем остаются 227 792 человека», — говорится в бюллетене.

В обсерваторах находятся 11 972 человека, это люди без клинических проявлений болезни, не имеющие возможности жить изолированно. По состоянию на 5 мая проведено 4 633 731 лабораторное исследование на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом нового типа. Скончались 1537 инфицированных, выздоровели 21 327 человек.