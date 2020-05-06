Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В Свердловской области умерли ещё два человека с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Подробностей о новых погибших пока не сообщают. Теперь в регионе подтверждено три случая смерти от коронавируса.

Всего в России от вируса погибли 86 человек за минувшие сутки. Всего в стране подтверждено 1 тысяча 537 случаев гибели от заразы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 тысяча 353 случая заражения коронавирусом. За последние сутки заразу нашли ещё у 76 человек.

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