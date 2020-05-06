Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Три новых летальных случая COVID-19 подтвердили в Петербурге за последние сутки. Об этом в среду, 6 мая, сообщает городской оперативный штаб. Таким образом, всего за время пандемии в городе зафиксировали смерть 40 человек по причине заболевания, вызванного коронавирусом.

Когда именно скончались три последних гражданина — вновь не сообщается. Напомним, что смертность по причине COVID-19 констатирует специальная комиссия после расследования, которое может занять более недели. Смольный прекратил давать информацию о конкретных датах смерти.

В России за сутки выявили 86 новых смертей от COVID-19. За весь период, по официальным данным, в стране скончались 1 тыс. 537 человек от этой болезни.

Напомним, за последние 24 часа в Петербурге число зараженных коронавирусом выросло на 312 человек — до 5884 человек. В России цифра теперь составляет 165 тыс. 929 зараженных.

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Напомним, власти Петербурга официально признали гибель от коронавируса еще четверых медиков: санитарок закрывавшегося на карантин НИИ им. Вредена Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа, старшего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и медсестры травматологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Ольги Новиковой.

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