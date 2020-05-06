Краснодар, , 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.

В числе новых заразившихся четверо детей, в том числе — семимесячного. Старшему пациенту 93 года. По числу заражений лидирует Краснодар — 26 подтвержденных случаев. 13 случаев подтверждено в Сочи, восемь в Крымском районе.

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 1 тыс. 534 случая заражения коронавирусом. Среди заражённых — 88 детей. 21 пациент скончался, 467 выздоровели. 17 пациентов на данный момент находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.