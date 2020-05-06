Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Вирус выявили у жителей Байкаловского района, Арамили, Артемовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Ирбита, Камышлова, Красноуфимска, Первоуральска, Режа, Рефтинского, Сысерти и Тавды.

Теперь в регионе подтверждено 1 тысяча 353 случая заражения. Умерли три человека, из них двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует бессрочный режим самоизоляции. Жителей обязали носить маски в общественных местах и общественном транспорте.