Москва, , 10:59 — REGNUM Число вылечившихся в Москве от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом, за минувшие сутки составило 588 человек. Об этом 6 мая рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек», — сказала заместитель мэра.

Также она уточнила, что общее количество выздоровевших от нового заболевания в столице России теперь составляет 8458 пациентов.

Кроме этого, Ракова рассказала, что лечение в каждом конкретном случае заболевания должен определять врач, и обратилась ко всем с призывом не заниматься при данном заболевании самолечением.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашии за последние сутки выросло число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 и число выздоровевших.