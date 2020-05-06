Ташкент, , 10:59 — REGNUM Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Башкирия вошли в пятерку регионов-лидеров по количеству проводимых тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Москве ежедневно выполняется 25 тыс. тестов, в Московской области — 11 тыс. в Краснодарском крае — 6,8 тыс., Санкт-Петербурге — 6 тыс., в Башкирии — 5,1 тыс. Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству тестов на 100 тыс. человек.

Дополнительный центр диагностики также открылся в Волгоградской области, а в Смоленской области заработала четвертая лаборатория. Кроме того, городская клиническая больница в Самаре получила право проводить анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая лаборатории в России провели 4,6 млн тестов на коронавирус. Число выявленных случаев составило 165 929, в том числе 10 559 — за последние сутки.

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