Москва, , 10:58 — REGNUM Российские дачники из-за пандемии коронавируса не собираются выращивать на своём дачном участке больше овощей и фруктов. 41% будут выращивать такое же количество, как обычно, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Меньше плодоовощной продукции намерены выращивать 7% опрошенных, больше — ещё 7%. Вообще не намерены ничего сажать и собирать 1% респондентов.

Те, кто собирается больше, чем обычно вырастить овощей и фруктов, пояснили, что ощущают неуверенность в завтрашнем дне (2%), сокращаются доходы (2%), возможен экономический кризис (1%).

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 18−19 апреля 2020 года. Опрошены 1000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 11 мая в связи с пандемией коронавируса.

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