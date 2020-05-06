Анкара, , 11:03 — REGNUM Вывозной рейс с гражданами Турции с Мальдив прибыл в Анкару. Об этом об этом 6 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, всего власти Турции эвакуировали 209 своих граждан. Решение было принято президентом страны Реджепом Эрдоганом, суть которого заключалась в доставке на родину всех своих граждан, которые выразят на то свое согласие.

Все вернувшиеся были размещены в студенческих общежитиях на 14-дневный карантин. Общее число репатриированных турецких граждан составило порядка 25 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день число смертей от COVID-19 составляет порядка 260 тыс. человек.