Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области за сутки скончался ещё один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом число умерших пациентов с SARS-CoV-2 на Дону достигло 12, передаёт ИА REGNUM 6 мая.

«Двенадцатой жертвой коронавирусной инфекции в Ростовской области стала 63-летняя женщина из Обливского района. Она имела заболевание эндокринной системы и поздно обратилась за медицинской помощью», — уточнили в пресс-службе донского губернатора.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, по данным на утро 6 мая, в Ростовской области за сутки выявлен ещё 81 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1 тыс. 434 человек.

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