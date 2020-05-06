Тбилиси, , 10:48 — REGNUM За последние сутки коронавирус в Грузии был подтвержден еще у шести человек, и общее число инфицированных достигло 610 человек. Информация по состоянию на 10:00 6 мая размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

За этот же период выздоровели и выписались из больниц 29 человек, в результате чего общее число вылечившихся от коронавируса составило 269 человек.

В графе скончавшихся от коронавируса числится девять летальных исходов. На несколько десятков человек, до 5083, выросло число находящихся в зонах карантина лиц. Среди них — граждане Грузии, которые накануне прибыли в страну спецрейсом из Афин. 505 пациентов находятся в стационарах. В отдельной графе числятся трое граждан Грузии, прибывшие на лечение из-за рубежа.