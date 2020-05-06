Махачкала, , 10:55 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 6 мая выросло до 2267. За последние сутки в республике диагноз подтвердился у 181 человека, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Дагестане также официально зафиксирован еще один, пятнадцатый по счету случай смерти пациента с COVID-19. Выздоровели в республике 356 человек, заразившиеся коронавирусом, 31 из них — за минувшие сутки.

По общему количеству выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Дагестан вновь поднялся на пятое место, опередив Мурманскую область. Выше расположились лишь Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Читайте также: Дагестанским медикам установили доплаты за борьбу с коронавирусом