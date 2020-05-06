Москва, , 10:44 — REGNUM В России за сутки 5 мая выявлено 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 165 929.

От болезней, вызванных инфекцией, скончались 1537 человек. Выздоровели 21 327 человек. Всего было проведено более 4,6 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ранняя диагностика позволяет контролировать течение заболевания COVID-19 и не допускать развития тяжёлых состояний.

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