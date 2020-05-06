Москва, , 10:44 — REGNUM В Госдуме прогнозируют постоянную корректировку сроков окончания пандемии коронавируса и настаивают на ощутимой экономической поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна снова отодвинули прогноз завершения вспышки коронавируса — до 24 августа. Таким образом, прогноз сдвинут на семь дней. Народ прогнозами сыт не будет, считают в Госдуме.

«Прогнозы сдвинутся ещё не раз. Но народ прогнозами сыт не будет. Пора вводить антикризисные экономические меры, которые бы ощущались гражданами, а не только читались на бумаге», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.