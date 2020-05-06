Цхинвал, , 10:45 — REGNUM Детский конкурс на лучшее сочинение о геноциде осетин запустила в Южной Осетии уполномоченный при президенте республики по правам ребенка Гульнара Козаева. Об этом 5 мая сообщает агентство «Рес».

»Целями и задачами конкурса являются сохранение в памяти подрастающего поколения трагедии геноцида осетинского народа», — рассказала журналистам детский омбудсмен.

Она сообщила, что конкурс рассчитан на детей, которым от 14 до 17 лет. Заявки будут принимать до 5 июня. От участников ждут описания в сочинениях о трагических событиях геноцида осетин, а также личных историй от старшего поколения.

Награждение запланировано на 16 июня. Победителям и всем участникам обещают подарки.

Напомним, в 2020 году в Южной Осетии отмечают 100-летие геноцида осетинского народа. День памяти жертв геноцида установлен на 20 июня. Дата выбрана в связи с трагическими событиями 1920 года, когда вооруженные силы новообразованной Грузинской демократической республики подавили восстание осетин.

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