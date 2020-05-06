Стокгольм, , 10:49 — REGNUM В Швеции 7 из 10 учителей утверждают, что из-за вспышки коронавирусной инфекции, им стало труднее обучать детей. Такие результаты показал опрос, проведенный Союзом учителей Швеции, крупнейшим профсоюзом педагогов в стране. Учителя также пожаловались на социальный аспект при дистанционном обучении. Об этом 6 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По оценкам учителей, которые вынужденно перешли на дистанционное обучение, почти половина учеников старших классов из семей с низким социально-экономическим статусом имеют плохие домашние условия, чтобы справиться с удаленным образованием. Но среди учащихся из семей с высоким социально-экономическим статусом почти каждый (96%) имеет хорошие условия.

«Существует риск еще больше увеличить эту проблему, с которой мы уже сталкивались. Это доказывает, что существует цифровая дискриминация, которая имеет место, когда вас направляют учиться на дистанционном обучении», — заявила Йоханна Яара Остранд, председатель Союза учителей Швеции.