Москва, 6 мая 2020, 10:42 — REGNUM В России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 мая сообщили в московском оперштабе.
За минувшие сутки подтверждено 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли в 82 регионах.
Лидером по числу новых случаев остаётся Москва — 5858. Далее идут Подмосковье — 829, Петербург — 312, Нижегородская область — 272, Дагестан — 181, Мурманская область — 136, Кабардино-Балкария и Ямало-Ненецкий автономный округ — по 105, Татария — 102.
За сутки умерли 86 человек с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1537.