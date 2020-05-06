Стокгольм, , 10:55 — REGNUM В Швеции около половины учеников не посещали школьные занятия. Несмотря на отсутствие запрета ходить в школу на время пандемии коронавируса, многие шведские дети не ходят в образовательные учреждения. 6 мая журналисты SVT Nyheter опубликовали результаты опроса, проведенного среди директоров школ тех округов, которые наиболее всего пострадали от коронавируса.

Напомним, что правительство Швеции не вводило режим карантина. В это же время все колледжи, высшие учебные заведения, а также старшие классы в школах были закрыты по всей стране. Однако подобные ограничения не коснулись классов, где учатся дети младших возрастов.

Тем не менее, во многих школах число учеников и учителей резко сократилось, когда в Швеции разразился коронавирус. Но после Пасхи и более четких сигналов, поступающих от Государственного управления среднего образования и правительства, основное содержание которых было обращено на тот факт, обязанность посещать школу никто не отменял, показатели посещаемости, более или менее, вернулись на общий уровень.

Когда пандемия в Стокгольме развивалась по худшему сценарию, в среднем в школах столицы отсутствовал каждый четвертый ученик или педагог. Сегодня этот показатель составляет в среднем 14−15%, что вдвое больше обычного. В некоторых школах Стокгольма он может достигать и 40%.

Отметим, что число директоров школ, которые приняли участие в опросе, не называется.