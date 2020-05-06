Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM В столице Среднего Урала организовали смотр театрализованной выставки, которую представят горожанам в День Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в в пресс-службе Центрального военного округа.

Генеральная репитития прошла на территории 32-го военного городка. Выставка под названием «Фронтовой путь от 41-го до Победы» осветит все основные этапы Великой Отечественной войны.

По городу пройдёт колонна из 11 военных грузовиков, на них разместят платформы-баннеры, также в статическом показе примут участие артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Маршрут военных пока неизвестен. Грузовики будут ехать со скоростью не более 10 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года в Екатеринбурге пролетит авиапарад. Однако традиционный парад Победы пока отложен, его дата проведения пока не объявлена.

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