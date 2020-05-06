Ташкент, , 10:37 — REGNUM Ташкентский государственный университет транспорта создадут путем реорганизации двух институтов и одного факультета, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на постановление президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров в сфере транспорта».

Университет создадут на базе Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта и Ташкентского института проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Кроме того, в структуру нового вуза войдет также факультет авиакосмических технологий Ташкентского государственного технического университета. Учебный процесс планируется запустить в 2020/2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что министерству транспорта республики необходимо полностью пересмотреть транзитную политику в стране.

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